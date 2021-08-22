Дубль Смолова принес "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 августа, /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Краснодар" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Москве.
У победителей дублем отметился Федор Смолов (7-я и 33-я минуты), у краснодарцев забил Джон Кордоба (71). Смолов забил пять мячей в пяти играх и вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ. Также форвард с шестью голами является лучшим бомбардиром в противостоянии "Локомотива" и "Краснодара". Он перешел в столичный клуб из "Краснодара" в 2018 году, дважды став в составе краснодарской команды лучшим бомбардиром чемпионата России (2015/16, 2016/17). Для Кордобы мяч в ворота москвичей стал четвертым в чемпионате, нападающий перешел в "Краснодар" из берлинской "Герты" в июле.
У "Краснодара" с первых минут вышел польский полузащитник Гжегож Крыховяк, перешедший в команду из "Локомотива" 1 августа. Поляк играл за москвичей четыре года, став чемпионом страны. В заявку "Краснодара" на матч из-за штрафных санкций не попал нидерландский полузащитник Тонни Вильена.
Краснодарцы продолжили безвыигрышную серию гостевых матчей с "Локомотивом", "Краснодар" не может обыграть железнодорожников в Черкизове с 2017 года.
Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, "Краснодар" занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют в гостях с московским "Динамо" 27 августа. В этот же день "Краснодар" примет казанский "Рубин".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|4
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-3
|9
|6
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|12
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|13
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1