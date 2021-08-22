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Футбол в России

Дубль Смолова принес "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России

Железнодорожники выиграли со счетом 2:1
Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа, /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Краснодар" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Москве.

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У победителей дублем отметился Федор Смолов (7-я и 33-я минуты), у краснодарцев забил Джон Кордоба (71). Смолов забил пять мячей в пяти играх и вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ. Также форвард с шестью голами является лучшим бомбардиром в противостоянии "Локомотива" и "Краснодара". Он перешел в столичный клуб из "Краснодара" в 2018 году, дважды став в составе краснодарской команды лучшим бомбардиром чемпионата России (2015/16, 2016/17). Для Кордобы мяч в ворота москвичей стал четвертым в чемпионате, нападающий перешел в "Краснодар" из берлинской "Герты" в июле.

У "Краснодара" с первых минут вышел польский полузащитник Гжегож Крыховяк, перешедший в команду из "Локомотива" 1 августа. Поляк играл за москвичей четыре года, став чемпионом страны. В заявку "Краснодара" на матч из-за штрафных санкций не попал нидерландский полузащитник Тонни Вильена.

Краснодарцы продолжили безвыигрышную серию гостевых матчей с "Локомотивом", "Краснодар" не может обыграть железнодорожников в Черкизове с 2017 года.

Железнодорожники располагаются на третьем месте в таблице, набрав 11 очков, "Краснодар" занимает девятую строчку с 6 очками в активе. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют в гостях с московским "Динамо" 27 августа. В этот же день "Краснодар" примет казанский "Рубин".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо54019-512
2Зенит532012-711
3Локомотив53209-511
4Рубин43107-210
5Сочи53027-39
6ЦСКА53028-59
7Нижний Новгород42115-47
8Спартак52124-47
9Краснодар52039-86
10Ахмат52036-86
11Уфа51226-75
12Арсенал51136-114
13Химки41123-74
14Крылья Советов51134-64
15Ростов40134-101
16Урал50141-81

 

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Российский футболНиколич, Марко
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