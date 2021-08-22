Сербские волейболистки обыграли сборную Бельгии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 22 августа. Сборная Сербии победила команду Бельгии в матче женского чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:21, 25:21). В следующем матче бельгийки 23 августа сыграют со сборной России, сербки на следующий день встретятся с командой Азербайджана.

Сборные Сербии и Бельгии выступают в группе А. Ранее в воскресенье сборная России обыграла азербайджанок (3-0). В группе лидирует команда Сербии, далее идут сборные России, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Франции и Азербайджана.

В воскресенье в группе В сборная Испании победила команду Греции (3-2), немки переиграли сборную Болгарии (3-2). В группе С хорватки оказались сильнее команды Словакии (3-0), сборная Италии обыграла венгерок (3-0), в группе D сборная Турции победила команду Швеции (3-0), нидерландки одержали верх в матче с румынками (3-1).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).