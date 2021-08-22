Передача Шомуродова помогла "Роме" обыграть "Фиорентину" в первом туре чемпионата Италии

ТАСС, 22 августа. Футбольный клуб "Рома" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 3:1 в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме.

В составе победителей дубль оформил Жордан Верету (64-я, 79-я минуты), также отличился Генрих Мхитарян (26), у флорентийцев гол забил Никола Миленкович (60). Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку на матч, но не вышел на поле. Узбекистанец Элдор Шомуродов стал автором голевой передачи в эпизоде с третьим голом римлян.

На 17-й минуте матча вратарь флорентийской команды Бартломей Дронговский получил прямую красную карточку за грубое нарушение на нападающем "Ромы" Тэмми Абрахаме, а на 64-й минуте главный арбитр показал вторую желтую карточку полузащитнику римлян Николо Дзаньоло.

Шомуродову 26 лет, прошлый сезон узбекистанский нападающий провел в "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в октябре 2020 года. 30-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. Россиянин выходил на поле в четырех играх, не отметившись результативными действиями, в пяти матчах остался на скамейке запасных, еще девять игр он пропустил из-за травмы.

"Рома" провела первый матч в чемпионате Италии под руководством Жозе Моуринью. В четверг римляне одержали первую победу в официальном матче во главе с португальцем, обыграв турецкий "Трабзонспор" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Шомуродов стал автором победного гола.

В следующем туре "Рома" 29 августа в гостях сыграет с "Салернитаной", флорентийцы днем ранее примут "Торино".