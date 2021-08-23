Андрей Рублев проиграл в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 24-летнего Зверева, который был посеян на турнире под третьим номером. Россиянин имел четвертый номер посева. В полуфинале Рублев прошел соотечественника Даниила Медведева (1), обыграв того впервые в карьере. Зверев победил грека Стефаноса Циципаса (2).

Рублев и Зверев встретились в пятый раз, во всех матчах сильнее был представитель Германии. Россиянин не сумел взять у соперника ни одного сета.

Зверев является пятой ракеткой мира. Он завоевал 17-й титул под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пятый - на турнирах серии "Мастерс". В августе он стал олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого года. Зверев родился в семье советского теннисиста Александра Зверева и теннисного тренера Ирины Зверевой, которые в 1991 году переехали в Германию.

Рублеву 23 года, он занимает седьмую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. Для россиянина это второй финал турнира серии "Мастерс", оба раза он потерпел поражение. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходили на покрытии "хард".