Тарпищев: Рублев проиграл в финале турнира в Цинциннати из-за плохой подачи

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати из-за плохой подачи. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 24-летнего Зверева, который был посеян на турнире под третьим номером. Россиянин имел четвертый номер посева.

"Победа в финале - полностью заслуга Зверева, он играет очень здорово третий турнир подряд, - сказал Тарпищев. - Главным образом в финале сказалось преимущество в подаче - так неровно Рублеву подавать нельзя. Для победы надо было минимум 70 процентов подавать первую подачу. Подавая то блеск, то треск, победить на таком уровне нереально".

"И Зверев играет очень плотно, это показал и финал Олимпиады с Хачановым", - добавил Тарпищев.

Рублев и Зверев встретились в пятый раз, во всех матчах сильнее был представитель Германии. Россиянин не сумел взять у соперника ни одного сета.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Даниил Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходили на покрытии "хард".