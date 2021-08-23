Рублев рассказал о причинах поражения в финале теннисного турнира в Цинциннати

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати ему было необходимо держать свою подачу и не уступать в начале каждого сета. Об этом Рублев рассказал ТАСС.

Рублев проиграл представителю Германии Александру Звереву. Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 24-летнего Зверева, который был посеян на турнире под третьим номером. Россиянин имел четвертый номер посева.

"Неудачное начало [стало причиной поражения]. Когда начинаешь оба сета с "брейка вниз", и то, как Саша подает - очень тяжело играть против, - сказал Рублев. - Сразу попал под большое давление, и это дает преимущество сопернику сразу. Если бы держал свою подачу, не уступил начало в каждом из сетов - шансы бы были".

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Даниил Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходили на покрытии "хард".