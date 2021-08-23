Зверев уверен, что Рублев скоро сможет выиграть турнир серии "Мастерс"

ТАСС, 23 августа. Российский теннисист Андрей Рублев в ближайшее время сможет завоевать свой первый титул на турнире серии "Мастерс". Такое мнение выразил победитель турнира в Цинциннати Александр Зверев, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Рублев проиграл Звереву в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представителя Германии.

"Я неплохо играл и не устроил большой праздник после своей победы, потому что я знаю, что чувствует Андрей. Мы были лучшими друзьями с 11 лет, и я знаю, что он добивается своей первой победы на "Мастерсе". Думаю, это произойдет очень скоро", - сказал Зверев.

"Я выиграл золотую медаль на Олимпиаде и только что выиграл "Мастерс", чему я очень рад. С нетерпением жду игры в Нью-Йорке [на US Open]".

Зверев завоевал 17-й титул под эгидой АТР, пятый - на турнирах серии "Мастерс". В августе он стал олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова.

На счету Рублева восемь титулов под эгидой организации. Для россиянина это второй финал турнира серии "Мастерс", оба раза он потерпел поражение. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.