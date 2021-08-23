Бобарико: две шайбы придали канадкам импульс в матче против россиянок на чемпионате мира

ТАСС, 23 августа. Первые две шайбы придали импульс хоккеисткам сборной Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды России. Такое мнение высказал главный тренер россиянок Евгений Бобарико, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на понедельник канадки одержали победу над российскими хоккеистками со счетом 5:1.

"Первые 20-25 минут показывали хороший хоккей, играли, старались отвечать своими атаками на атаки соперника. Но во втором периоде Канада добавила, плюс они хорошо использовали преимущество ближней лавки, накладывали свои смены на наши и не давали нам выйти из зоны, - сказал Бабарико. - Две первые шайбы пропустили после быстрых контратак, и они дали канадкам импульс. Во втором перерыве изменили сочетания, и это, считаю, улучшило нашу игру в заключительные 20 минут".

Хоккеистка сборной России Ольга Сосина заявила, что команду подвела реализация моментов. "Мы всегда выходим играть на победу, вне зависимости от соперника. Первый период мы провели хорошо, но не реализовали свои моменты. У нас было мало бросков. Надо лезть на ворота, добивать, нагружать вратаря. Хочется уже выходить на уровень выше и стараться играть на нем не только один период, но и всю игру", - отметила она.

Сборная Канады лидирует в группе A, набрав 6 очков после двух матчей. Второе место занимает сборная США (6), третье - команда России (3). В следующем матче россиянки 24 августа сыграют с американками.

Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа.