Российские хоккеистки проиграли команде Канады в матче чемпионата мира

ТАСС, 23 августа. Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 1:5 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

Российские хоккеистки обыграли команду Швейцарии в первом матче на чемпионате мира

В составе победителей шайбы забросили Сара Филье (28-я минута), Элла Шелтон (30), Эрин Амброз (34), Мелоди Дауст (42) и Ребекка Джонстон (55). У проигравших отличилась Ольга Сосина (60).

Сборная Канады лидирует в группе A, набрав шесть очков после двух матчей. Второе место занимает сборная США (3 очка, 1 матч), третье - команда России (3 очка, 2 матча), четвертое - сборная Финляндии (0 очков, 1 матч), пятыми идут швейцарки (0 очков, 2 матча).

В следующем матче россиянки 24 августа сыграют с американками, канадки проведут свой следующий матч против сборной Швейцарии в ночь на 25 августа. Все сборные группы А выйдут в плей-офф. В группе В выступают сборные Чехии (6 очков, 2 матча), Германии (3 очка, 1 матч), Японии (3 очка, 1 матч), Венгрии (0 очков, 2 матча) и Дании (0 очков, 2 матча), в плей-офф из группы В выйдут три лучшие сборные.

Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзы мировых первенств (2001, 2013, 2016).

В соответствии с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA, россиянки выступают под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна в случае побед будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.