Российские хоккеистки обыграли команду Швейцарии в первом матче на чемпионате мира

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по хоккею победила команду Швейцарии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

В составе победителей шайбы забросили Валерия Павлова (31-я минута), Виктория Кулишова (32) и Мария Баталова (58). У проигравших отличилась Алина Мюллер (11).

После первого тура в группе A по три очка в активе команд США, Канады и России. Сборные Финляндии и Швейцарии не набрали очков. При этом швейцарки провели уже два матча на турнире.

В следующем матче россиянки в ночь на 23 августа сыграют с канадками, швейцарки проведут свой следующий матч также против сборной Канады в ночь на 25 августа. Все сборные группы А выйдут в плей-офф. В группе В выступают сборные Чехии, Японии, Германии, Венгрии и Дании, в плей-офф из группы В выйдут три лучшие сборные.

Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзы мировых первенств (2001, 2013, 2016).

В соответствии с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за статуса несоответствия Российским антидопинговым агентством кодексу WADA, россиянки выступают под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна в случае побед будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.