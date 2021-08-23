Дюков назвал успешные выступления сборной России по футболу вспышками

ТАСС, 23 августа. Успешные выступления сборной России по футболу являются не итогами систематической работы, а отдельными вспышками. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

Карпин: выход на чемпионат мира остается главной задачей для сборной России по футболу

Российские футболисты в 2008 году стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. В 2018 году команда впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, который проходил в России.

"Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году, потом было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году. То есть по сути можно говорить о каких-то вспышках, и, к сожалению, на протяжении какого-то длительного времени мы не можем пока регулярно демонстрировать устойчиво успешные результаты на крупных турнирах", - сказал Дюков.

На чемпионате Европы, который проходил в июне - июле, сборная России не смогла выйти из группы.