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Сборные по футболу

Дюков назвал успешные выступления сборной России по футболу вспышками

Президент Российского футбольного союза отметил отсутствие регулярных успешных результатов команды на крупных турнирах

ТАСС, 23 августа. Успешные выступления сборной России по футболу являются не итогами систематической работы, а отдельными вспышками. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

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Российские футболисты в 2008 году стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. В 2018 году команда впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, который проходил в России.

"Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году, потом было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году. То есть по сути можно говорить о каких-то вспышках, и, к сожалению, на протяжении какого-то длительного времени мы не можем пока регулярно демонстрировать устойчиво успешные результаты на крупных турнирах", - сказал Дюков.

На чемпионате Европы, который проходил в июне - июле, сборная России не смогла выйти из группы.

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