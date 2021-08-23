Прядкин ответил на вопрос о выдвижении на пост президента РПЛ на новый срок

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сосредоточен на решении текущих задач и не думает о выдвижении на новый срок. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Прядкину 17 августа исполнилось 60 лет. Он занимает пост президента РПЛ с ноября 2007 года. В последний раз он был переизбран в марте 2020 года. Срок его полномочий рассчитан до весны 2025 года.

"Целей много, - сказал Прядкин, отвечая на вопрос о том, какие стратегические цели он ставит перед собой и РПЛ до конца президентского срока. - Это касается и плановой работы, которая никогда не заканчивается, - совершенствование продукта лиги и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения организации соревнований. Это и экономический блок: максимизация доходов от реализации медиаправ и коммерческих прав в новом цикле. Также есть управленческие вопросы - например, переход лиги на новую модель финансового планирования".

"Сегодня спортивная лига должна быть нечто большим, чем просто организатором соревнования, поэтому наши усилия будем направлять на создание зрелищного, интересного, конкурентоспособного продукта", - добавил он.

На вопрос о том, чувствует ли Прядкин в себе силы пойти на еще один срок в качестве президента РПЛ он ответил: "Сегодня я об этом не думаю, а сосредоточен на решении текущих задач".

Об отношениях с Ашотом Хачатурянцем

В июне 2021 года глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал журналистам о том, что представители клубов РПЛ предлагали ему возглавить организацию. Тогда он отметил, что с уважением относится к занимающему этот пост Прядкину, и подчеркнул, что действующий глава лиги делает максимум возможного. Также Хачатурянц заявил, что хочет доделать начатую работу в качестве главы судейского комитета РФС.

"С Ашотом Рафаиловичем мы знакомы очень давно, у нас прекрасные человеческие и рабочие отношения. Я с огромным уважением отношусь к нему и к тому, что он делает с точки зрения реформирования судейского корпуса", - сказал Прядкин.

"С клубами мы находимся в постоянном рабочем контакте, бывали разные ситуации, но, как вы знаете, на последних выборах президента РПЛ мне была оказана единогласная поддержка", - отметил президент премьер-лиги, отвечая на вопрос о том, как он может охарактеризовать уровень поддержки со стороны клубов.