Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин празднует 60-летие

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Известный футбольный деятель, многолетний президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин празднует 60-летие. Почти половину жизни он посвятил работе в футболе, хотя изначально был далек от него.
Прядкин окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР и Московский областной государственный институт физической культуры. По распределению он стал курировать штатные спортивные команды по линии войск Комитета госбезопасности Советского Союза. Затем начал работать в спортивном обществе "Динамо", благодаря чему познакомился с людьми из мира футбола. В середине 1990-х он вместе с бывшим футболистом Константином Сарсанией создал агентство, которое стало вести дела игроков.
Через Сарсанию Прядкин познакомился с тогдашним президентом петербургского "Зенита" Виталием Мутко, войдя в его команду. По инициативе последнего в 2001 году была создана Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ, нынешнее название лига получила в 2018 году). Она получила право на проведение чемпионата России, которое ранее принадлежало Профессиональной футбольной лиге.
Прядкин начал работать в РФПЛ с самого основания лиги. В 2005 году Мутко назначили президентом Российского футбольного союза (РФС), а нынешний президент РПЛ стал его советником. Он проработал в этом качестве до ноября 2006 года, после чего до 2007 года занимал пост генерального директора РФС. Изначально руководители клубов РФПЛ выбирали президента из своего же круга (помимо Мутко премьер-лигой в разные годы руководили Евгений Гинер, Юрий Заварзин и Михаил Воронцов). К 2007 году клубы пришли к выводу, что президентом лиги должен стать человек, который не работает ни в одном из клубов, и выбрали Прядкина.
Знаковый переход на систему "осень - весна"
При Прядкине на посту президента премьер-лиги произошло событие, на годы вперед определившее вектор движения всего российского футбола, - состоялся переход с системы проведения турниров "весна - осень" на "осень - весна". Если раньше команды начинали сезон ранней весной и заканчивали поздней осенью, то при новом формате календарь нашего чемпионата синхронизировался с европейскими лигами (старт сезона летом, его завершение в конце весны). Впрочем, главным идеологом этого проекта был не президент РФПЛ, а один из его предшественников на этом посту - руководитель ЦСКА Евгений Гинер. При его активном лобби и поддержке со стороны Сергея Фурсенко, который на тот момент занимал пост президента РФС, в сентябре 2010 года на заседании исполкома РФС было принято соответствующее решение.
Сезон-2011/12 в чемпионате России длился полтора года и прошел в формате "весна - осень - весна", после чего турнир в высшем дивизионе стал проводиться по европейской модели. Вопреки ожиданиям и прогнозам идейных вдохновителей перехода, эффект от системы "осень - весна" вкупе с лимитом на легионеров в долгосрочной перспективе оказался негативным. Российские клубы уже третий сезон подряд неудачно выступают в еврокубках, из-за чего страна на прошлой неделе опустилась с восьмого на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а положение стран в этом рейтинге определяет число клубов, которые те могут делегировать для выступления на международной арене. Когда в таблице перестанут учитываться результаты более успешных сезонов (в зачет идут только пять сезонов), Россия рискует опуститься во вторую десятку, из-за чего число команд в еврокубках сократится.
Проблемой, которую в том числе ставят в укор Прядкину, является большое число клубов, которые прекратили существование после выступления в премьер-лиге. Президент лиги в разговоре с журналистами неоднократно отмечал, что при нем ни один клуб не снялся с чемпионата по ходу турнира. При этом за последние годы после выступления в высшем дивизионе прекратили существование "Тосно" из Ленинградской области и "Тамбов", а пермский "Амкар" и махачкалинский "Анжи" сейчас выступают во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (третьей по силе лиге страны).
Несмотря на данные проблемы, Прядкин имеет представление о том, какой РПЛ должна быть. В интервью ТАСС в феврале 2020 года, за месяц до переизбрания на новый пятилетний срок, он делился своим видением развития лиги до 2025 года. "Она должна быть популярной, конкурентоспособной, коммерчески успешной медийной компанией". По его словам, премьер-лига должна предлагать новые услуги, расширять лицензионную линейку, создавать контент и нести большую ответственность за его дистрибуцию.
Финансовое положение РПЛ и выступающих в ней клубов может измениться за счет двух факторов. В третьем квартале 2021 года пройдет тендер по медиаправам на матчи чемпионата России (текущее соглашение лиги с холдингом "Матч ТВ" истекает после завершения сезона-2021/22). Еще одной строкой доходов может стать реклама пива, если законопроект о снятии запрета на розничную продажу пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу вступит в силу. В июле 2021 года Прядкин отмечал, что компании из этой отрасли могли бы помочь футболу и другим видам спорта.