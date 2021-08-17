Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин празднует 60-летие

Прядкин окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР и Московский областной государственный институт физической культуры. По распределению он стал курировать штатные спортивные команды по линии войск Комитета госбезопасности Советского Союза. Затем начал работать в спортивном обществе "Динамо", благодаря чему познакомился с людьми из мира футбола. В середине 1990-х он вместе с бывшим футболистом Константином Сарсанией создал агентство, которое стало вести дела игроков.

Через Сарсанию Прядкин познакомился с тогдашним президентом петербургского "Зенита" Виталием Мутко, войдя в его команду. По инициативе последнего в 2001 году была создана Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ, нынешнее название лига получила в 2018 году). Она получила право на проведение чемпионата России, которое ранее принадлежало Профессиональной футбольной лиге.

Прядкин начал работать в РФПЛ с самого основания лиги. В 2005 году Мутко назначили президентом Российского футбольного союза (РФС), а нынешний президент РПЛ стал его советником. Он проработал в этом качестве до ноября 2006 года, после чего до 2007 года занимал пост генерального директора РФС. Изначально руководители клубов РФПЛ выбирали президента из своего же круга (помимо Мутко премьер-лигой в разные годы руководили Евгений Гинер, Юрий Заварзин и Михаил Воронцов). К 2007 году клубы пришли к выводу, что президентом лиги должен стать человек, который не работает ни в одном из клубов, и выбрали Прядкина.

Знаковый переход на систему "осень - весна"

При Прядкине на посту президента премьер-лиги произошло событие, на годы вперед определившее вектор движения всего российского футбола, - состоялся переход с системы проведения турниров "весна - осень" на "осень - весна". Если раньше команды начинали сезон ранней весной и заканчивали поздней осенью, то при новом формате календарь нашего чемпионата синхронизировался с европейскими лигами (старт сезона летом, его завершение в конце весны). Впрочем, главным идеологом этого проекта был не президент РФПЛ, а один из его предшественников на этом посту - руководитель ЦСКА Евгений Гинер. При его активном лобби и поддержке со стороны Сергея Фурсенко, который на тот момент занимал пост президента РФС, в сентябре 2010 года на заседании исполкома РФС было принято соответствующее решение.