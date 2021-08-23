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Футбол в России

Гилерме: "Локомотив" мог сыграть лучше во втором тайме матча с "Краснодаром"

Железнодорожники выиграли со счетом 2:1, после первого тайма команда имела преимущество в два мяча

ТАСС, 23 августа. Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" могли сыграть намного лучше во втором тайме в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара". Такое мнение высказал вратарь и капитан московской команды Маринато Гилерме, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В воскресенье "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1.

"Выиграли мы неуверенно. Второй тайм могли и лучше сыграть, надо было завершать игру. Так просто получилось. Хотели больше от обороны играть, наверное", - сказал Гилерме.

"Локомотив" набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-зеленые 27 августа в гостях сыграют с лидером чемпионата - московским "Динамо".

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