Футболист "Аталанты" Миранчук пропустил три тренировочных дня из-за повреждения

ТАСС, 23 августа. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук получил повреждение и не тренировался с командой на протяжении трех дней перед матчем первого тура чемпионата Италии по футболу против "Торино". Об этом заявил агент игрока Вадим Шпинев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Аталанта" одержала победу над "Торино" со счетом 2:1, россиянин вышел на замену на 57-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

"В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе, - сказал Шпинев. - У тренера "Аталанты" [Джан Пьеро] Гасперини надо постоянно пахать, остальные футболисты прошли недельный цикл, Леша делал паузу. Этот год станет ключевым для Миранчука, доверия от тренерского штаба гораздо больше".

Во втором туре "Аталанта" 28 августа примет "Болонью", "Торино" в тот же день сыграет на выезде с "Фиорентиной".

Миранчуку 25 лет, в прошедшем сезоне он провел за команду в различных турнирах 31 матч, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.