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Футбол в России

В Госдуме считают, что лимит на легионеров не влияет на результаты сборной России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что "гораздо важнее создавать и поддерживать постоянно работающую систему детского спорта"
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лимит на иностранных футболистов в чемпионате России не влияет на выступление сборной страны. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков в эфире телеканала "Россия-24" подтвердил информацию о том, что организация предложила отказаться от лимита на легионеров.

"В первую очередь необходимо понять, что ответственными за принятие решения по лимиту на легионеров в конкретном виде спорта являются Министерство спорта и Российский футбольный союз, - сказал Свищев. - Но по сути, лимит на легионеров - не совсем то, что в первую очередь влияет на результаты сборной России".

"Гораздо важнее создавать и поддерживать постоянно работающую систему детского спорта, которая и будет давать необходимый прирост кадров в национальную команду. Важно уделять внимание системе подготовки молодых талантов, которые в будущем будут приносить сборной результат. И если они будут сильнее, никакие легионеры не смогут вытеснить их из составов своих клубов", - добавил он.

Согласно нынешнему лимиту в заявке на сезон клубы Российской премьер-лиги могут иметь восемь иностранных игроков.

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Российский футболСвищёв, Дмитрий Александрович
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