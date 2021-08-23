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КХЛ

ЦСКА попросил Роспотребнадзор об увеличении количества болельщиков на матчах КХЛ

В матче открытия нового сезона армейцы в гостях сыграют с "Авангардом" 1 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении количества зрителей на трибунах во время домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

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На данный момент в рамках мер против коронавируса на спортивных мероприятиях в Москве разрешено присутствовать до 3 тыс. человек. Такое правило применено, в частности, к матчам Тинькофф - Российской премьер-лиги, чемпионата мира по пляжному футболу.

"Мы действуем в рамках моментов, которые нам предоставляет Роспотребнадзор по эпидемиологической обстановке. Но мы очень надеемся, мы сейчас обратились с запросом и будем пытаться увеличить [количество разрешенных болельщиков на трибунах]", - сказал Есмантович.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия ЦСКА сыграет в гостях с "Авангардом". Первый домашний матч армейцы проведут 4 сентября против рижского "Динамо".

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