Газизов: большинство клубов РПЛ выступили за формат лимита на легионеров "10+15"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Большинство клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за то, чтобы в чемпионате страны по футболу действовал лимит на легионеров в формате "10+15", при котором в заявке каждой команды может быть не больше 10 иностранцев, но их число на поле не ограничено. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В понедельник прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба.

"Что касается лимита, с ним надо что-то делать. Но желательно с ним еще какое-то время поработать и дать какой-то переходный период - год или два. Большинство было за "10+15", - сказал Газизов.

"Один клуб выступил, и я поддержал предложение о том, что свою квоту можно было бы продавать, это тоже вариант, - отметил гендиректор "Уфы". - Мне это было интересно, кажется, в этом есть зерно. Например, если "Уфа" готова работать с меньшим лимитом, она может отдать [место], не напрямую продав другому клубу, а через РПЛ или РФС, а деньги бы шли команде, которая отдала место".

Собеседник агентства отметил, что клубы могли бы продавать "лишние" легионерские места и за счет этого зарабатывать дополнительные средства. "Пусть это будет 50 млн рублей за легионерское место. Для маленьких клубов это большой заработок, лучше иметь шесть хороших легионеров", - добавил он.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.