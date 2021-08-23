{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Нурмагомедов считает, что Петр Ян вернет титул чемпиона UFC в бою со Стерлингом

Россиянин будет участвовать в турнире UFC 267, который пройдет 30 октября
Хабиб Нурмагомедов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян вернет себе пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Такое мнение на пресс-конференции высказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

На эту тему
Петр Ян выступит на турнире UFC 267
Петр Ян выступит на турнире UFC 267

Ян будет участвовать в турнире UFC 267, который пройдет 30 октября.

"1 октября проверим, в это время примем решение по бою Умара Нурмагомедова, - сказал Хабиб Нурмагомедов. - Петр сейчас на пике, Умар только начинает. Я считаю, что Петр заберет у Стерлинга пояс. Но Умару нужно заслужить этот бой. Когда Умар придет, тогда Петра не будет уже, мое мнение".

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Футбол в России
В "Урале" раскритиковали идею гендиректора "Зенита" о продаже мест легионеров в заявке
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов считает, что все команды должны находиться в равных условиях
Читать полностью