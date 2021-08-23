Нурмагомедов считает, что Петр Ян вернет титул чемпиона UFC в бою со Стерлингом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян вернет себе пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Такое мнение на пресс-конференции высказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ян будет участвовать в турнире UFC 267, который пройдет 30 октября.

"1 октября проверим, в это время примем решение по бою Умара Нурмагомедова, - сказал Хабиб Нурмагомедов. - Петр сейчас на пике, Умар только начинает. Я считаю, что Петр заберет у Стерлинга пояс. Но Умару нужно заслужить этот бой. Когда Умар придет, тогда Петра не будет уже, мое мнение".

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.