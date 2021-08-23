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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборные Таити и Испании вышли в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Третье место в группе B заняла команда Мозамбика, четвертое - ОАЭ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу со счетом 5:3 над командой ОАЭ в матче третьего тура группового этапа и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

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Сборная Испании по итогам группового этапа набрала 6 очков и заняла второе место в квартете B. С первого места в четвертьфинал вышла команда Таити, ранее в понедельник обыгравшая сборную Мозамбика (8:7). Футболисты из Таити также набрали 6 очков, однако оказались выше по разнице мячей.

В четвертьфинале испанцы сыграют с командой, занявшей первое место в группе A, команда Таити встретится со второй командой из того же квартета. Матчи группы A между сборными России и Японии и командами США и Парагвая пройдут позже в понедельник.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа В
#КомандаИВВОВППМО
1Таити3200123-196
2Испания3200121-196
3Мозамбик3100215-183
4ОАЭ301029-122

 

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