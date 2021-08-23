Сборные Таити и Испании вышли в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу со счетом 5:3 над командой ОАЭ в матче третьего тура группового этапа и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Сборная Испании по итогам группового этапа набрала 6 очков и заняла второе место в квартете B. С первого места в четвертьфинал вышла команда Таити, ранее в понедельник обыгравшая сборную Мозамбика (8:7). Футболисты из Таити также набрали 6 очков, однако оказались выше по разнице мячей.

В четвертьфинале испанцы сыграют с командой, занявшей первое место в группе A, команда Таити встретится со второй командой из того же квартета. Матчи группы A между сборными России и Японии и командами США и Парагвая пройдут позже в понедельник.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.