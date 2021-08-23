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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Москве

Россияне в третьем туре победили японцев
Артур Папоротный Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Артур Папоротный
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 7:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

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Первый гол забил японец Одзу Морейра в свои ворота (1-я минута). В составе сборной России голами отметились Артур Папоротный (3, 25, 27), Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). У японцев отличился Такуя Акагума (32).

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей. Ранее в понедельник сборная Парагвая победила американцев (9:4) и заняла третье место (3 очка), американцы завершили групповой этап, не набрав ни одного балла.

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. Японцы встретятся с командой Таити. Матчи пройдут 26 августа.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа А
КомандаИВВОВППМО
1Россия3111016-96
2Япония3200112-146
3Парагвай3100217-153
4США3000311-180

 

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