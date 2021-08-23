Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 7:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

Первый гол забил японец Одзу Морейра в свои ворота (1-я минута). В составе сборной России голами отметились Артур Папоротный (3, 25, 27), Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). У японцев отличился Такуя Акагума (32).

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей. Ранее в понедельник сборная Парагвая победила американцев (9:4) и заняла третье место (3 очка), американцы завершили групповой этап, не набрав ни одного балла.

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. Японцы встретятся с командой Таити. Матчи пройдут 26 августа.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.