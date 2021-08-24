В Паралимпийской деревне выявили первый случай заражения коронавирусом у спортсмена

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне в Токио, дал положительный результат. Об этом сообщает портал Inside the Games .

Это первый случай заражения коронавирусом спортсмена в Паралимпийской деревне. Имя атлета не разглашается, он был помещен на двухнедельный карантин. Во вторник оргкомитет Игр сообщил о 10 новых случаях заражения коронавирусом, восемь из которых были выявлены за пределами Паралимпийской деревни.

"Мы ожидали, что в Паралимпийской деревне будет определенное количество положительных случаев, - сказала пресс-секретарь оргкомитета "Токио-2020" Маса Такая. - Этот спортсмен был изолирован, сейчас мы начнем расследование, чтобы установить, с кем он находился в тесном контакте".

Церемония открытия Паралимпийских игр пройдет во вторник и начнется в 14:00 мск. Игры в японской столице продлятся до 5 сентября.