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Паралимпиада в Токио

Около 200 членов российской команды примут участие в церемонии открытия Паралимпиады

Знаменосцами сборной будут легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Около 200 представителей команды Паралимпийского комитета России (ПКР) примут участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

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Российские паралимпийцы пройдут на параде открытия под 30-м номером. Знаменосцами команды будут легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин.

"Согласно квоте в церемонии открытия могут участвовать 57 человек из персонала команды, по количеству спортсменов ограничений нет, - сказал Рожков. - На данный момент в параде также собираются пройти 100-150 паралимпийцев нашей команды, то есть всего делегация команды Паралимпийского комитета России на открытии составит порядка 200 человек. Церемонию пропустят только те атлеты, кому выступать уже 25 августа".

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

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