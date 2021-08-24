Семак высказался против разделения Российской премьер-лиги на группы

ТАСС, 24 августа. Разделение Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на группы может привести к значительному уменьшению интереса со стороны болельщиков из регионов. Такое мнение в интервью телеканалу РБК высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

"Что касается реформы РПЛ, разделения на группы, я этого немного не понимаю: есть аспект политический, есть экономический. По каким принципам мы будем работать, это большой вопрос, я имею ввиду и лимит, и интерес к футболу в других регионах, - сказал Семак. - Чем меньше известных команд будет приезжать в другие регионы, тем меньше там будет интерес".

Семак прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова отказаться от лимита на легионеров. "Если мы хотим, чтобы наши клубы достойно представляли Россию в Европе, естественно, нам нужны сильные команды и сильные футболисты, конкуренция, при которой сильнейшие играют, - отметил он. - За последние 10 лет ничего не изменилось, к сожалению, уровень нашего клубного футбола падает. С 2018 года уровень РПЛ не упал, но и не подрос точно, денег в футболе точно больше не стало, у нас роста, как в Европе, нет".

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Семака 26 августа сыграют дома с московским ЦСКА.