Предложения не нашли отклика. Клубы не поддержали отмену лимита и изменение формата РПЛ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Руководители клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в формате видеоконференции обсудили предложения Российского футбольного союза (РФС) о преобразованиях в системе отечественного футбола. Большинство участников чемпионата России заняли консервативную позицию как в вопросе изменения формата проведения национального первенства, так и в отношении отмены лимита на легионеров.
В середине июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Чуть больше месяца назад руководитель компании - партнера РФС Питер Ньювенхейс рассказал журналистам, что формат "Юпитер-16" является наиболее предпочтительным для реализации.
Также в июле генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства РПЛ с сезона-2022/23. Он отмечал, что для этого нужно согласие клубов, а решение нужно принять до конца сентября.
Формат "Юпитер-16" предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.
В Hypercube выделили несколько плюсов формата "Юпитер-16". В их числе множество топ-матчей и увеличение посещаемости лиги.
Поддержали только "Химки"
В преддверии видеоконференции с участием руководителей клубов президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью ТАСС назвал своей главной задачей в вопросе возможных реформ консолидацию позиции клубов. "Комплекс мер, предложенный со стороны РФС, призван повысить уровень чемпионата, качество выступления клубов в еврокубках и сборной на международных форумах", - сказал он.
"Внутри РПЛ есть разные мнения, но все понимают, что сейчас действительно пришло время запустить процесс правильных изменений. Мы объективно к этому пришли, и все предпосылки налицо. При этом все вопросы, которые звучат, не новые, они давно обсуждаются футбольным сообществом: это и качественные требования к легионерам, и норма по доморощенным игрокам, и изменение формата соревнований. Сейчас моя главная задача - консолидировать позицию клубов РПЛ по этим вопросам и донести эту позицию до футбольных законодательных органов", - отмечал президент РПЛ.
Прядкин подчеркнул, что является сторонником взвешенных решений, "особенно когда цена ошибки очень высока", а также отметил, что "реформировать нужно поэтапно". Кроме того, президент РПЛ заявил о желании выслушать позицию клубов на этот счет на общем собрании РПЛ, дата которого пока не утверждена. Планируется, что оно состоится до конца августа.
В понедельник, как сообщил ТАСС источник, практически все клубы РПЛ высказались против изменения формата чемпионата России. Единственным клубом, поддержавшим изменения, стали подмосковные "Химки".
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в разговоре с ТАСС подтвердил, что большая часть клубов высказалась против изменения формата. "Был разговор о формате проведения чемпионата - большинство клубов за текущий вариант. Самый большой аргумент заключается в том, что спортивная составляющая должна присутствовать, каждый с каждым должен сыграть. 12 клубов поддержали "гладкий" чемпионат", - заявил руководитель клуба из столицы Башкортостана.
Министр спорта Московской обрасти Роман Терюшков объяснил, почему "Химки" оказались в меньшинстве. "Есть 329-й федеральный закон, в котором говорится, что за развитие вида спорта отвечает федерация, в данном случае это Российский футбольный союз. У него разработана концепция по легионерам и системе соревнований. Мы, конечно, ее поддержим, понимаем, что это их прерогатива, но результат появится в течение нескольких лет", - отметил глава регионального спортивного ведомства.
Клубы против отмены лимита, у них есть альтернативное предложение
Президент РФС Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что возглавляемая им организация выступила с предложением об отказе от лимита на легионеров. Глава российского футбола отметил, что между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет прямой связи и привел в качестве примера 2008 год, когда, по его словам, легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, но национальная команда смогла показать лучший результат в новейшей истории выступлений на чемпионатах Европы - выход в полуфинал турнира.
Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью ТАСС высказывался и о лимите на легионеров. "Считаю, что из предложений Hypercube нужно выделить и внимательно рассмотреть те решения, которые уже в ближайшей перспективе могут запустить механизм изменений в РПЛ. На мой взгляд, это корректировка лимита на легионеров и мотивация клубов задействовать собственных воспитанников. Вектор изменений в лимите на легионеров должен быть направлен в сторону естественного снижения зарплат российских игроков и повышения конкуренции на поле", - отмечал он.
Как рассказал ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров. Эту информацию подтвердил Шамиль Газизов, отметивший, что большинство руководителей клубов РПЛ выступило за то, чтобы в чемпионате страны действовал лимит на легионеров в формате "10+15", при котором в заявке каждой команды может быть не больше 10 иностранцев, но их число на поле не ограничено (перед сезоном-2021/22 РФС расширил заявку для клубов РПЛ с формата "8+17" на "8+20", в обоих число иностранцев ограничено восемью футболистами). Он подчеркнул, что с действующим форматом лимита "желательно еще какое-то время поработать и дать какой-то переходный период - год или два".
Также Газизов рассказал, что во время видеоконференции руководитель одного из клубов выступил с предложением, согласно которому клубы смогут продавать друг другу легионерские места. Президент "Урала" Григорий Иванов уточнил ТАСС, что инициатором выступил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, а также раскритиковал эту идею, подчеркнув, что "должен быть чемпионат равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях".
До конца месяца клубы РПЛ на общем собрании должны проголосовать по вопросам формата проведения чемпионата России и будущему лимита на легионеров. После этого принятые лигой решения должны быть утверждены исполкомом или бюро исполкома РФС. Ближайшее заседание исполкома должно состояться в сентябре после завершения матчей сборной России. Точная дата его проведения еще не утверждена.