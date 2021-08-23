Предложения не нашли отклика. Клубы не поддержали отмену лимита и изменение формата РПЛ

За реформирование лиги выступил только один клуб, за отмену ограничений на количество легионеров - четыре

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Руководители клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в формате видеоконференции обсудили предложения Российского футбольного союза (РФС) о преобразованиях в системе отечественного футбола. Большинство участников чемпионата России заняли консервативную позицию как в вопросе изменения формата проведения национального первенства, так и в отношении отмены лимита на легионеров.

На эту тему Сергей Прядкин: реформировать российский футбол нужно поэтапно

В середине июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Чуть больше месяца назад руководитель компании - партнера РФС Питер Ньювенхейс рассказал журналистам, что формат "Юпитер-16" является наиболее предпочтительным для реализации. Также в июле генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства РПЛ с сезона-2022/23. Он отмечал, что для этого нужно согласие клубов, а решение нужно принять до конца сентября. Формат "Юпитер-16" предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона. В Hypercube выделили несколько плюсов формата "Юпитер-16". В их числе множество топ-матчей и увеличение посещаемости лиги. Поддержали только "Химки" В преддверии видеоконференции с участием руководителей клубов президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью ТАСС назвал своей главной задачей в вопросе возможных реформ консолидацию позиции клубов. "Комплекс мер, предложенный со стороны РФС, призван повысить уровень чемпионата, качество выступления клубов в еврокубках и сборной на международных форумах", - сказал он.

На эту тему За смену формата чемпионата России по футболу проголосовали только "Химки"

"Внутри РПЛ есть разные мнения, но все понимают, что сейчас действительно пришло время запустить процесс правильных изменений. Мы объективно к этому пришли, и все предпосылки налицо. При этом все вопросы, которые звучат, не новые, они давно обсуждаются футбольным сообществом: это и качественные требования к легионерам, и норма по доморощенным игрокам, и изменение формата соревнований. Сейчас моя главная задача - консолидировать позицию клубов РПЛ по этим вопросам и донести эту позицию до футбольных законодательных органов", - отмечал президент РПЛ. Прядкин подчеркнул, что является сторонником взвешенных решений, "особенно когда цена ошибки очень высока", а также отметил, что "реформировать нужно поэтапно". Кроме того, президент РПЛ заявил о желании выслушать позицию клубов на этот счет на общем собрании РПЛ, дата которого пока не утверждена. Планируется, что оно состоится до конца августа. В понедельник, как сообщил ТАСС источник, практически все клубы РПЛ высказались против изменения формата чемпионата России. Единственным клубом, поддержавшим изменения, стали подмосковные "Химки". Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в разговоре с ТАСС подтвердил, что большая часть клубов высказалась против изменения формата. "Был разговор о формате проведения чемпионата - большинство клубов за текущий вариант. Самый большой аргумент заключается в том, что спортивная составляющая должна присутствовать, каждый с каждым должен сыграть. 12 клубов поддержали "гладкий" чемпионат", - заявил руководитель клуба из столицы Башкортостана. Министр спорта Московской обрасти Роман Терюшков объяснил, почему "Химки" оказались в меньшинстве. "Есть 329-й федеральный закон, в котором говорится, что за развитие вида спорта отвечает федерация, в данном случае это Российский футбольный союз. У него разработана концепция по легионерам и системе соревнований. Мы, конечно, ее поддержим, понимаем, что это их прерогатива, но результат появится в течение нескольких лет", - отметил глава регионального спортивного ведомства. Клубы против отмены лимита, у них есть альтернативное предложение Президент РФС Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что возглавляемая им организация выступила с предложением об отказе от лимита на легионеров. Глава российского футбола отметил, что между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет прямой связи и привел в качестве примера 2008 год, когда, по его словам, легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, но национальная команда смогла показать лучший результат в новейшей истории выступлений на чемпионатах Европы - выход в полуфинал турнира.

На эту тему Дюков подтвердил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров