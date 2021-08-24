Стали известны результаты голосования болельщиков за варианты реформы РПЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Большинство российских болельщиков считают формат "Юпитер-16" наиболее предпочтительным среди предложенных вариантов реформы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Предложения не нашли отклика. Клубы не поддержали отмену лимита и изменение формата РПЛ

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

В голосовании приняли участие 6 530 болельщиков. "Юпитер-16" получил среднюю оценку 7,33 по 10-балльной шкале. Согласно этому формату в турнире сохранится количество команд - 16, которые после 24 туров будут разделены на две группы - по 6 и 10 команд.

Второе место занял формат "Марс-16" (4,65 балла), в котором 16 клубов на втором этапе будут поделены на три группы по четыре команды. Нынешний формат "Земля-16" стал третьим в голосовании болельщиков (4,32), четвертое место занял вариант "Юпитер-20" с 20 командами (4,11), последним стал вариант "Земля-18" (3,69), согласно которому сохранится нынешний формат, но число клубов увеличится до 18.

В понедельник прошла встреча представителей клубов РПЛ по вопросу реформирования лиги. Голосование клубов состоится на общем собрании 31 августа.