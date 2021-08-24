Ситуацию с газоном на "Ак Барс Арене" в Казани планируют разрешить до конца недели

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Газон на домашнем стадионе казанского футбольного клуба "Рубин" "Ак Барс Арене" намерены привести в порядок до конца текущей недели. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Стадион "Ак Барс Арена" подал в суд на "Рубин" за долг в 30,8 млн рублей

В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Такая же мера принята в отношении "Ростов-Арены", предупреждения получили "Ахмат" и "Сочи". Ранее в пресс-службе "Рубина" сообщили ТАСС, что клуб надеется на то, что "Ак Барс Арену" приведут в порядок к следующей домашней игре.

"Мы работаем вместе с клубом и ареной, пытаемся эту ситуацию нормализовать, - сказал Леонов. - Мы договорились, что до конца текущей недели [уладим ситуацию]. Согласно регламенту РПЛ стадион принимают за 10 дней до матча. Поэтому делаем все возможное".

"Рассчитываем уладить это как можно быстрее. Благо сейчас жара спала, потому что жаркая погода неблагоприятно влияет на рост газона, дождь прошел. Будем надеяться, что все будет хорошо", - добавил Леонов.

Следующий домашний матч "Рубин" проведет против "Урала". Игра пройдет в сентябре после паузы на матчи национальных команд. Точной даты встречи на данный момент нет.