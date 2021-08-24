Матыцин: упорство и выдержка паралимпийцев являются примером для многих людей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Упорство, выдержка и умение преодолевать трудности паралимпийцев являются примером и мотивацией для многих людей. Об этом заявил в своем приветственном слове к российским паралимпийцам министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник проходит церемония открытия Паралимпийских игр в Токио. Соревнования в столице Японии продлятся до 5 сентября.

"Совсем скоро вам предстоит принять участие в долгожданном спортивном событии, к которому будет привлечено внимание всего мира. Российским болельщикам не удастся поддержать вас на трибунах, но мы будем всем сердцем переживать и болеть за вас дома, - сказал Матыцин. - Вы - невероятно мужественные люди, демонстрирующие, как важно не сдаваться, идти к намеченной цели, верить в себя и свои силы, ваши выдержка, упорство, умение преодолевать любые трудности являются примером и мотивацией для многих людей. Желаю вам успешных выступлений и ярких побед, вся страна с вами!"

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). В команду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Команда ПКР будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу Игр. Россияне впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.