{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Матыцин: упорство и выдержка паралимпийцев являются примером для многих людей

Министр спорта пожелал российским спортсменам успешных выступлений и ярких побед
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Упорство, выдержка и умение преодолевать трудности паралимпийцев являются примером и мотивацией для многих людей. Об этом заявил в своем приветственном слове к российским паралимпийцам министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

На эту тему
Чернышенко: российские атлеты на Паралимпиаде имеют шанс показать силу воли и мастерство
Чернышенко: российские атлеты на Паралимпиаде имеют шанс показать силу воли и мастерство

Во вторник проходит церемония открытия Паралимпийских игр в Токио. Соревнования в столице Японии продлятся до 5 сентября.

"Совсем скоро вам предстоит принять участие в долгожданном спортивном событии, к которому будет привлечено внимание всего мира. Российским болельщикам не удастся поддержать вас на трибунах, но мы будем всем сердцем переживать и болеть за вас дома, - сказал Матыцин. - Вы - невероятно мужественные люди, демонстрирующие, как важно не сдаваться, идти к намеченной цели, верить в себя и свои силы, ваши выдержка, упорство, умение преодолевать любые трудности являются примером и мотивацией для многих людей. Желаю вам успешных выступлений и ярких побед, вся страна с вами!"

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР). В команду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Команда ПКР будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу Игр. Россияне впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Теги
Паралимпиада в Токио
Летние олимпийские виды спорта
Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко выбыл до конца сезона из-за травмы
Легкоатлет повредил ногу в понедельник во время технической тренировки в Москве
Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко выбыл до конца сезона из-за травмы
Читать полностью