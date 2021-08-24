Рожков: парад атлетов на церемонии открытия Паралимпиады прошел в дружеской обстановке

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Парад атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр прошел в дружеской атмосфере, российские и украинские спортсмены расположились рядом на местах после парада. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Во вторник проходит церемония открытия Паралимпийских игр.

"Парад атлетов прошел в дружеской атмосфере, - сказал Рожков. - Мы по-доброму поздоровались с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, наши спортсмены шли по параллельным дорожкам, после чего расположились рядом на местах после парада".

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.