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Паралимпиада в Токио

Рожков: парад атлетов на церемонии открытия Паралимпиады прошел в дружеской обстановке

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что российские и украинские спортсмены шли по параллельным дорожкам, после чего расположились рядом друг с другом

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Парад атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр прошел в дружеской атмосфере, российские и украинские спортсмены расположились рядом на местах после парада. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

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Во вторник проходит церемония открытия Паралимпийских игр.

"Парад атлетов прошел в дружеской атмосфере, - сказал Рожков. - Мы по-доброму поздоровались с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, наши спортсмены шли по параллельным дорожкам, после чего расположились рядом на местах после парада".

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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