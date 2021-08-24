"Ростов" выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу

В понедельник прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба.

"Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита - успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России, однако при старом лимите на легионеров ("6+5") результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, - говорится в заявлении. - Сейчас по разным причинам зарубежные игроки более не рассматривают Россию в качестве конкурентной лиги для их собственного роста, выбирая другие страны. Талантливые игроки, получая предложения от клубов РПЛ, просят заработную плату в 2-3 раза больше той, которую могли бы дать клубы из других стран, принимая во внимание особенности нашего чемпионата, многие игроки идут на меньшие деньги, но в более интересный для футболиста чемпионат, откуда есть прямой путь в ведущие европейские лиги. Необходимо делать наш чемпионат привлекательным со спортивной точки зрения, чтобы молодые талантливые игроки рассматривали премьер-лигу не только в качестве возможности хорошо заработать, но и площадки для собственного роста".

Также "Ростов" прокомментировал представленные в июле Российским футбольным союзом (РФС) варианты реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. "Для региональных команд приезд больших клубов и есть топовые матчи. Соответственно, введение новой системы, наоборот, уменьшит для "Ростова" количество топовых матчей, так как некоторые топ-клубы за весь сезон ни разу не приедут в город. Кроме того, перенасыщение сезона такими играми, как ЦСКА - "Спартак", снизит их ценность для болельщиков".

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.