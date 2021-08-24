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Мировой футбол

Бердыев стал главным тренером казахстанского футбольного клуба "Кайрат"

Специалист дважды приводил казанский "Рубин" к победе в чемпионате России
Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" назначил Курбана Бердыева на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Бердыев с мая занимал должность советника председателя наблюдательного совета "Кайрата".

В июне пост главного тренера покинул Кирилл Шпилевский, которого сменил Кирилл Кекер, ушедший в отставку после поражения от армянского "Алашкерта" в квалификации Лиги Европы.

"Кайрат" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 37 очков в 19 турах. Также команда участвует в раунде плей-офф Лиги конференций. В первом матче казахстанский клуб обыграл люксембургскую "Фолу" (4:1). Ответная встреча пройдет 26 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповую стадию турнира.

Бердыеву 68 лет. В течение тренерской карьеры он дважды возглавлял "Кайрат" - с 1991 по 1993 год и с 1994 по 1995 год. Специалист дважды приводил казанский "Рубин" к победе в чемпионате России. Также клуб под его руководством выиграл Кубок России и дважды - Суперкубок России. Также в России Бердыев работал в "Ростове" (2014-2016).

Теги
Бердыев, Курбан БекиевичМировой футбол
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