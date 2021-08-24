Паралимпийский флаг подняли на церемонии открытия Игр в Токио

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Паралимпийский флаг поднят во время церемонии открытия летних Игр на Национальном стадионе в Токио.

Нынешний флаг Международного паралимпийского комитета впервые был использован на церемонии закрытия Игр в Афинах в 2004 году. Флаг представляет собой белое полотнище, в центре которого расположен агитос - красная, зеленая и синяя дуги.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 5 сентября.