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Паралимпиада в Токио

Паралимпийский флаг подняли на церемонии открытия Игр в Токио

Завершится Паралимпиада 5 сентября

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Паралимпийский флаг поднят во время церемонии открытия летних Игр на Национальном стадионе в Токио.

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Нынешний флаг Международного паралимпийского комитета впервые был использован на церемонии закрытия Игр в Афинах в 2004 году. Флаг представляет собой белое полотнище, в центре которого расположен агитос - красная, зеленая и синяя дуги.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 5 сентября.

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