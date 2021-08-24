Комментатор Нобель Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Павлом Мамаевым

ТАСС, 24 августа. Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян принял решение покинуть телеканал "Матч ТВ" из-за разногласий по поводу интервью с футболистом "Ростова" Павлом Мамаевым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как заявил Арустамян, честного разговора не получилось, так как на интервью он получил заранее подготовленного к пиар-перформансу собеседника.
"Интервью, как с Павлом Мамаевым, - то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме, - написал Арустамян. - Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я".
"Матч ТВ" в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами, поступиться ими я не готов. Еще раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество. Чемпионаты мира и Европы, разнообразные футбольные проекты и репортажи - никогда этого не забуду", - добавил журналист.
В апреле Мамаев развелся с женой Аланой, предположительно, этой теме посвящено интервью. 17 сентября прошлого года Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года он, а также нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев.
Арустамян работал на "Матч ТВ" с 2016 года, вел авторскую программу "Инсайдеры".
Позиция генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки
Канделаки в своем Telegram-канале отметила, что данная ситуация является для нее неприемлемой.
"Для меня - ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера - неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, - одним из самых быстрорастущих на российском телевидении, а люди работают либо на себя, либо на телеканал", - написала Канделаки.
В то же время она заявила, что предстоящее интервью не является пиар-акцией, а возможностью познакомить зрителя с тем, как личные отношения могут отразиться на карьере профессионального спортсмена.
"Личная жизнь - это часть спорта, драма и человеческие отношения - важнейшие составляющие спорта. Настоящий журналист - тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений. Задачи "копаться в грязном белье" не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной. Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории, оставаться лидером только спортивной аудитории - это тоже честное решение, в котором я могу лишь поддержать Нобеля и пожелать ему удачи", - заключила Канделаки.