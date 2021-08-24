Комментатор Нобель Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Павлом Мамаевым

ТАСС, 24 августа. Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян принял решение покинуть телеканал "Матч ТВ" из-за разногласий по поводу интервью с футболистом "Ростова" Павлом Мамаевым. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Как заявил Арустамян, честного разговора не получилось, так как на интервью он получил заранее подготовленного к пиар-перформансу собеседника.

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"Интервью, как с Павлом Мамаевым, - то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме, - написал Арустамян. - Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я". "Матч ТВ" в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами, поступиться ими я не готов. Еще раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество. Чемпионаты мира и Европы, разнообразные футбольные проекты и репортажи - никогда этого не забуду", - добавил журналист. В апреле Мамаев развелся с женой Аланой, предположительно, этой теме посвящено интервью. 17 сентября прошлого года Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года он, а также нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев. Арустамян работал на "Матч ТВ" с 2016 года, вел авторскую программу "Инсайдеры". Позиция генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки Канделаки в своем Telegram-канале отметила, что данная ситуация является для нее неприемлемой.

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