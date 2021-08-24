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Мировой футбол

Медицинская бригада и капитан сборной Дании получат награду УЕФА за спасение Эриксена

Награда президента УЕФА вручается ежегодно за достижения на профессиональном поприще и личностные качества

ТАСС, 24 августа. Медицинская бригада сборной Дании по футболу и капитан национальной команды Симон Кьер получат награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций за спасение полузащитника Кристиана Эриксена, пережившего сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ.

"В этом году награда президента УЕФА вышла за рамки футбола и будет вручена медикам. Она призвана отметить, насколько драгоценна человеческая жизнь. Я бы хотел передать свои лучшие пожелания Кристиану Эриксену и его семье и пожелать скорейшего восстановления", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Я бы хотел поблагодарить медиков, которые провели фантастическую работу и спасли мою жизнь 12 июня в Копенгагене. Также большое спасибо моему другу и капитану сборной Симону Кьеру и партнерам по команде за вашу поддержку 12 июня и после. Наконец, спасибо болельщикам, которые направляли слова поддержки мне и моей семье", - приводит пресс-служба слова Эриксена.

Награда президента УЕФА вручается ежегодно за достижения на профессиональном поприще и личностные качества. В прошлом году ее получил бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.

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Чеферин, АлександерМировой футбол
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