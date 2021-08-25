"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальмё" вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 25 августа. Португальская "Бенфика", шведский "Мальмё" и швейцарский "Янг Бойз" вышли в групповую стадию Лиги чемпионов. Во вторник прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации.

"Мальмё" в гостях уступил болгарскому "Лудогорцу" со счетом 1:2, однако вышел в групповой этап благодаря победе в первом матче со счетом 2:0. У "Лудогорца" отличились Антон Недялков (10-я минута) и Пиерос Сотириу (60, пенальти). В составе "Мальмё" голом отметился Велько Бирманчевич (42).

"Янг Бойз" на выезде обыграл венгерский "Ференцварош" со счетом 3:2. У "Янг Бойз" отличились Седрик Цезигер (4), Кристиан Фасснахт (56) и Феликс Мамбимби (90+3), в составе венгерской команды голы забили Генри Уинго (18) и Райан Ммаэ (27). На матче работала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым. В первой игре швейцарский клуб одержал победу со счетом 3:2.

"Бенфика" в гостях сыграла вничью с нидерладским ПСВ - 0:0. Португальский клуб прошел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 2:1. "Бенфика" в третьем раунде квалификации по сумме двух матчей прошла московский "Спартак" (2:0, 2:0).

25 августа состоятся ответные матчи раунда плей-офф квалификации между австрийским "Зальцбургом" и датским "Брондбю" (первый матч - 2:1), молдавским "Шерифом" и хорватским "Динамо" (первый матч - 3:0), украинским "Шахтером" и "Монако" (первый матч - 1:0). Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа.