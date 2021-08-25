Российские спортсмены начинают борьбу за медали в первый день Паралимпийских игр

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Медальная программа Паралимпийских игр в Токио стартует 25 августа, в первый день Паралимпиады определятся призеры и победители в 26 спортивных дисциплинах. Первые награды Игр будут разыграны в фехтовании, плавании и велоспорте, также пройдут соревнования по конному спорту, голболу, настольному теннису, баскетболу на колясках и регби на колясках.

Токийская Паралимпиада началась с рекорда - на соревнования по плаванию было заявлено 606 спортсменов. В первый же день разыграют 16 комплектов наград на спринтерских и средних дистанциях.

На велотреке в среду пройдут соревнования в пасьюте у мужчин и женщин. Всего разыграют четыре комплекта наград на дистанциях 3 000 м и 4 000 м.

Имена еще четырех паралимпийских чемпионов станут известны после соревнований по фехтованию. Фехтование на колясках - один из старейших паралимпийских видов спорта, в этой категории спортсмены соревнуются с 1960 года. На Играх в Токио впервые будут разыграны медали в женской сабле. В первый день Паралимпиады разыграют награды в женской и мужской сабле, в категориях А и В.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам на Паралимпиаде в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee). Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября.

Хоккеист со шпагой

Команду ПКР на соревнованиях в мужской сабле (категория В) представит один из самых опытных российских паралимпийцев - 49-летний Александр Курзин из Вологодской области. В Токио спортсмен начнет с соревнований по фехтованию на саблях в среду, а в четверг выступит в фехтовании на шпагах.

Спортивный характер у фехтовальщика с детства - он занимался хоккеем, был воспитанником череповецкого "Металлурга". Играл вместе с Дмитрием Юшкевичем - будущим олимпийским чемпионом и чемпионом мира. В 1994 году Курзин попал в автомобильную аварию, получил тяжелую травму позвоночника. Казалось бы, о спортивной карьере теперь не стоит и думать, но спустя семь лет он пришел в паралимпийский спорт.

В самом начале Курзина поддержали семья и друзья, рядом всегда была жена Ольга. Сейчас она является его личным тренером, этот семейный тандем добился выдающихся успехов на мировом уровне. Фехтовальщик дебютировал на Паралимпийских играх в Лондоне, не завоевал медалей, но набрался опыта, ставил серьезные задачи на Игры в Рио. Курзин успешно отобрался на Олимпиаду 2016 года, но тот турнир российские паралимпийцы пропустили.

В 2019 году, после победы на чемпионате мира в Южной Корее, спортсмен признался, что его цель и мечта - участие в Паралимпийских играх в Токио. И вот, спустя девять лет после лондонского дебюта, Курзин снова участник Паралимпиады.