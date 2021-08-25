Паутова: эмоции от церемонии открытия Паралимпиады надолго останутся со спортсменами

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Эмоции от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио надолго останутся с ее участниками. Об этом ТАСС рассказала знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) легкоатлетка Елена Паутова.

Церемония открытия Паралимпийских игр прошла в Токио 24 августа, знаменосцами команды были легкоатлеты Паутова и Андрей Вдовин. В общей сложности в открытии Паралимпиады приняли участие около 200 членов команды ПКР.

"Это останется со мной, со всеми нами на всю жизнь - такое не забывается, - сказала Паутова. - Мне уже второй раз в жизни достается такая почетная, значимая для страны роль, я в 2014 году была факелоносцем зимней Паралимпиады в Сочи. Но сейчас эмоции, адреналин старалась беречь - мне скоро бежать. А когда все закончится, вот тогда, возможно, смогу ощутить все это в полной мере".

"Эмоции самые положительные, и все, кто ходил на парад, счастливы, - продолжила Паутова. - Перед отправкой на олимпийский стадион все команды собирались у своих домов, фотографировались, а потом уезжали на стадион в том порядке, в каком должны были выходить на парад, - это довольно сложный, долгий процесс, но таким образом организаторы смогли максимально развести все команды, что важно в антиковидных условиях. При этом у спортсменов была возможность посидеть, посмотреть церемонию открытия".

Во время представления команд над Национальным стадионом в Токио начался дождь. "Боялись, как бы он не пошел сильнее, но нам повезло - он больше освежал, чем доставлял дискомфорт, - рассказала Паутова. - Нам очень понравилось зажжение огня - очень красиво. Все смогли подойти поближе, сфотографировать. Ну и, конечно, фейерверк".

"Эти эмоции, конечно, останутся с нами надолго, и многим из нас они помогли приободриться", - отметила российская легкоатлетка.