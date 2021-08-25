Морозов: нынешний лимит на легионеров в КХЛ является оптимальным

Российские клубы могут включать в заявку на матч пять иностранных игроков.

"Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, кто приезжает из легионеров, - сказал Морозов. - У нас нет такого наплыва легионеров, которые не показывали бы результат. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированное количество легионеров: они помогают командам, молодым игрокам, также есть место для российских игроков, прошедших Молодежную и Высшую хоккейные лиги. Поэтому пока мы стоим на том, что пять легионеров в заявке на матч - это оптимально".

"Клубы не говорят против, их устраивает, пять - это нормально. Один из клубов интересовался, возможно ли увеличить лимит на матчи с "Барысом" и "Йокеритом", так как для них нет лимита на легионеров. Но мы решили ограничиться пятью, чтобы не делать салат - на один матч одно количество, на другой - другое", - добавил он.