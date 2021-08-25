Серена Уильямс снялась с US Open

ТАСС, 25 августа. Американская теннисистка Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом спортсменка написала в Instagram .

39-летняя теннисистка приняла такое решение после консультации с медиками. Ранее она пропустила Олимпийские игры в Токио.

"После тщательного анализа ситуации и следуя совету своей команды медиков, я приняла решение сняться с US Open, чтобы дать своему организму полностью восстановиться от разрыва подколенного сухожилия", - написала спортсменка.

Уильямс 39 лет, она является рекордсменкой по количеству побед на турнирах Большого шлема: на ее счету по семь побед на Australian Open и Уимблдоне, три - на Roland Garros и шесть - на US Open. На данный момент она располагается на 22-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе 73 титула под эгидой организации. Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и одна - в одиночном.

US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября.