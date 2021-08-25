Матыцин: российские пловцы блестяще провели первый день Паралимпийских игр в Токио

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские пловцы блестяще выступили в первый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Министр отметил успехи россиян Романа Жданова и Анастасии Гонтарь, которые в среду стали лучшими на 50 м брассом и 50 м кролем соответственно, а также серебряного призера Игр Андрея Николаева (100 м вольным стилем) и бронзовую медалистку Дарью Пикалову (100 м баттерфляем).

"Поздравляю Анастасию и Романа с завоеванием золотых медалей, а Андрея и Дарью - серебряной и бронзовой наград. Роман Жданов, пятикратный чемпион мира, очень ярко провел финальный заплыв, - подчеркнул Матыцин. - Он не только завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере, но и установил новый мировой рекорд".

"20-летней Анастасии Гонтарь, для которой Игры в Токио также являются дебютными, не было равных в финале, до мирового рекорда ей не хватило всего 0,06 секунды. Андрей Николаев, двукратный победитель первенств мира, проявил чемпионский характер и в борьбе с сильными соперниками выиграл свое первое серебро Паралимпиады. Дарья Пикалова, семикратная чемпионка мира, мастерски провела финальный заплыв и завоевала пятую награду Паралимпийских игр в карьере - в 2012 году она была четырехкратным призером Игр в Лондоне", - добавил он.

Всего в среду российские пловцы завоевали шесть медалей и с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами занимают третье место в медальном зачете. Ранее золотую награду завоевала Валерия Шабалина (100 м баттерфляем), бронзовую - Владимир Даниленко (100 м на спине).

"Российские пловцы блестяще выступили в первый день Паралимпиады в Токио. Они принесли нашей стране шесть медалей - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом. Мы желаем российским пловцам удачи на Играх в Токио" - заключил Матыцин.