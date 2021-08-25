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Футбол во Франции

Спортивный директор ПСЖ сообщил, что Мбаппе намерен покинуть клуб

По словам Леонардо, парижане ведут переговоры с мадридским "Реалом" о переходе игрока
Спортивный директор ПСЖ Леонардо EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Спортивный директор ПСЖ Леонардо
© EPA-EFE/Julien de Rosa

ТАСС, 25 августа. Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб. Об этом сообщил спортивный директор парижской команды Леонардо, комментарий которого приводит телеканал RMC.

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В августе газета AS сообщала, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ из-за ухудшившихся отношений с Леонардо. Позднее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заверил, что игрока все устраивает и он останется в клубе. Отмечалось, что футболиста хочет приобрести испанский "Реал", который предлагал €160 млн.

"Да, мы отклонили предложение, но мы никого не сдерживаем. Если кто-то захочет уйти и наши условия будут выполнены, мы посмотрим, но этим летом мы с игроками создали мечту и никому не дадим ее разрушить, - сказал Леонардо. - [Предложение "Реала"] меньше, чем мы за него заплатили. Нам не нравится, как действует "Реал".

"Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Мы не можем в последнюю неделю трансферного окна менять наши планы", - добавил спортивный директор.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, сумма трансфер составила €145 млн и бонусы. На данный момент его трансферная стоимость, по данным портала, составляет €160 млн. Вместе с ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции, с "Монако" он стал чемпионом страны в 2017 году. В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.

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