"Плыл за себя и еще за двоих". Россияне выиграли три золота в первый день Паралимпиады

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы в первый день Игр в Токио завоевали шесть медалей - три золотые, серебряную и две бронзовые. Пловец Владимир Даниленко стал первым российским медалистом Паралимпиады-2020, Валерия Шабалина - первой чемпионкой.

Первым паралимпийским чемпионом Игр в Токио стала австралийская велогонщица Пейдж Греко, победившая на дистанции 3 000 м в классе С3. В этом классе выступают люди с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей, а также велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

У австралийки церебральный паралич, поразивший правую часть ее тела. До велоспорта она занималась легкой атлетикой, смена дисциплины оказалась оправданной - в 2019 году она стала двукратной чемпионкой мира, спустя год также выиграла золото. В Токио она установила мировой рекорд, опередив китаянку Ван Сяомэй, бронза у немки Дениз Шиндлер.

Даниленко же выиграл первую медаль для российских паралимпийцев в плавании на дистанции 100 м на спине в категории S2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), став третьим. В этой категории представлены лица с ограниченным использованием конечностей или же их отсутствием, они могут представлять различные группы инвалидности. Россиянин проплыл дистанцию за 2 минуты 2,74 секунды. Победу одержал чилиец Альберто Абарса (2.00,40), вторым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо (2.02,47).

21-летний Даниленко родился в Санкт-Петербурге с врожденными нарушениями, является воспитанником детского дома, плаванием сначала занимался в обычной школе, а потом перешел в известную в городе спортшколу "Экран". Уже в 2015 году он выиграл три бронзовые медали на Всемирных играх ампутантов и колясочников на дистанции 50 м, стал чемпионом России и был кандидатом на поездку на Паралимпийские игры 2016 года, куда россияне не поехали из-за санкций.

"Пока в голове не укладывается, каково это, я пять лет шел к тому, чтобы выступить на Паралимпийских играх, и смог выступить достойно, - сказал после финала Даниленко. - В моем классе выступал Александр Макаров, который разбился в автокатастрофе, если бы не та трагедия, он бы тоже сейчас соревновался. Я плыл сегодня за себя, за него и еще за одного спортсмена - Никиту Казачинина. Можно сказать, что мы втроем завоевали эту медаль".

Чемпионка получила порцию критики

Все три золотые медали россияне в первый соревновательный день выиграли в плавании и две из них - с мировыми рекордами. Победу на дистанции 100 м баттерфляем в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями, одержала Валерия Шабалина. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68), который был установлен в 2019 году. Серебро завоевала австралийка Пейдж Леонхардт (1.05,48), бронзу - ее соотечественница Руби Сторм (1.06,50).