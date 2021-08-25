"Плыл за себя и еще за двоих". Россияне выиграли три золота в первый день Паралимпиады

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы в первый день Игр в Токио завоевали шесть медалей - три золотые, серебряную и две бронзовые. Пловец Владимир Даниленко стал первым российским медалистом Паралимпиады-2020, Валерия Шабалина - первой чемпионкой.
Первым паралимпийским чемпионом Игр в Токио стала австралийская велогонщица Пейдж Греко, победившая на дистанции 3 000 м в классе С3. В этом классе выступают люди с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей, а также велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.
У австралийки церебральный паралич, поразивший правую часть ее тела. До велоспорта она занималась легкой атлетикой, смена дисциплины оказалась оправданной - в 2019 году она стала двукратной чемпионкой мира, спустя год также выиграла золото. В Токио она установила мировой рекорд, опередив китаянку Ван Сяомэй, бронза у немки Дениз Шиндлер.
Даниленко же выиграл первую медаль для российских паралимпийцев в плавании на дистанции 100 м на спине в категории S2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), став третьим. В этой категории представлены лица с ограниченным использованием конечностей или же их отсутствием, они могут представлять различные группы инвалидности. Россиянин проплыл дистанцию за 2 минуты 2,74 секунды. Победу одержал чилиец Альберто Абарса (2.00,40), вторым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо (2.02,47).
21-летний Даниленко родился в Санкт-Петербурге с врожденными нарушениями, является воспитанником детского дома, плаванием сначала занимался в обычной школе, а потом перешел в известную в городе спортшколу "Экран". Уже в 2015 году он выиграл три бронзовые медали на Всемирных играх ампутантов и колясочников на дистанции 50 м, стал чемпионом России и был кандидатом на поездку на Паралимпийские игры 2016 года, куда россияне не поехали из-за санкций.
"Пока в голове не укладывается, каково это, я пять лет шел к тому, чтобы выступить на Паралимпийских играх, и смог выступить достойно, - сказал после финала Даниленко. - В моем классе выступал Александр Макаров, который разбился в автокатастрофе, если бы не та трагедия, он бы тоже сейчас соревновался. Я плыл сегодня за себя, за него и еще за одного спортсмена - Никиту Казачинина. Можно сказать, что мы втроем завоевали эту медаль".
Чемпионка получила порцию критики
Все три золотые медали россияне в первый соревновательный день выиграли в плавании и две из них - с мировыми рекордами. Победу на дистанции 100 м баттерфляем в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями, одержала Валерия Шабалина. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68), который был установлен в 2019 году. Серебро завоевала австралийка Пейдж Леонхардт (1.05,48), бронзу - ее соотечественница Руби Сторм (1.06,50).
Уроженка Челябинска, Шабалина является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Помимо плавания она пробовала свои силы и в фигурном катании. Ее личный тренер Татьяна Новикова после заплыва покритиковала чемпионку.
"На второй половине дистанции Лера, видя, что отрывается вперед, немного расслабилась. Думаю, было бы лучше, если бы соперники были рядом - близко она их не подпустила бы, но результат был бы лучше. Но есть над чем работать", - сказала она.
На дистанции 50 м вольным стилем золото выиграла Анастасия Гонтарь, проплыв дистанцию за 27,38 секунды. Второй стала нидерландка Шанталь Зейдервельд (27,42), третьей - канадка Орели Ривар (28,11). Спортсменки выступали в классе S10 среди лиц с ПОДА: пловцы этой категории, как правило, имеют минимальную слабость в ногах, отсутствие ступней, отсутствие ноги ниже колена или проблемы с бедрами. В этот класс входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.
19-летняя Гонтарь родилась в Сургуте и с детства занималась плаванием - туда ее отдали родители, которые сами были профессиональными пловцами. Однако ее подстерег страшный диагноз - сколиоз четвертой степени, и из-за сильного нарушения осанки ей было сложно дышать и ходить. Однако она вернулась в бассейн и стала многократной победительницей и призером чемпионатов России.
Поздравительную телеграмму ей отправил президент РФ Владимир Путин. "Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды. Молодец!" - говорится в телеграмме главы государства.
Стартовая победа в голболе
Еще одну золотую медаль выиграл Роман Жданов, установив на дистанции 50 м брассом мировой рекорд в категории SB3 для лиц с ПОДА. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.
23-летний уроженец Горно-Алтайска показал время 46,49 секунды, побив предыдущее достижение (47,49), которое итальянец Ефрем Морелли установил в 2019 году. Вторым стал испанец Мигель Луке (49,08), третьим - японец Такаюки Судзуки (49,32). Россиянин Максим Емельянов стал пятым (50,63).
В детстве Жданов переболел менингитом, после чего у него наступил полный паралич ног. Спортом начал заниматься в 2013 году в Бийске благодаря в основном родителям. Отец возил его из Горно-Алтайска на тренировку каждый день к Елене Соколовой, которая работает с Ждановым и по сей день. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира.
"Значимость этой победы не передать словами, - сказал паралимпийский чемпион. - Мне здесь предстоит выступить еще на шести дистанциях. Цель всегда в том, чтобы улучшить свое время, как можно быстрее коснуться рукой стены бассейна".
Единственную серебряную награду по итогам дня у россиян выиграл Андрей Николаев в плавании вольным стилем на 100 м в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом. Бронзу в заплыве на 100 м баттерфляем в категории S13, где представлены пловцы с нарушениями зрения, выиграла Дарья Пикалова.
Женская сборная России по голболу в стартовом матче обыграла канадок со счетом 5:1. В четверг россиянки сыграют с командой Китая.
В медальном зачете сборная России занимает третье место, лидирует команда Австралии (6-1-3), второй идет сборная Китая (5-1-2).
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Австралия
|6
|1
|3
|10
|2
|Китай
|5
|1
|2
|8
|3
|Россия
|3
|1
|2
|6
|4
|Италия
|2
|1
|2
|5
|5
|Украина
|1
|5
|2
|8
|6
|Великобритания
|1
|4
|1
|6
|7
|Бразилия
|1
|1
|2
|4
|8
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|9
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|9
|Чили
|1
|0
|0
|1
|9
|Израиль
|1
|0
|0
|1
|9
|Сингапур
|1
|0
|0
|1