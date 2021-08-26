В четверг стартует финал квалификации хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года

ТАСС, 26 августа. Финальная квалификация мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года стартует 26 августа. В ней примут участие 12 сборных, три из которых завоюют путевки на Олимпиаду.

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группа Е сыграет в Риге, а группа F - в Осло.

В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда. Участниками группы D являются сборные Словакии, Белоруссии, Австрии и Польши (прошла предварительный этап), группы E - команды Латвии, Франции, Италии и Венгрии (прошла предварительный этап), в группе F сыграют норвежцы, датчане, словаки (прошли предварительный этап) и представители Южной Кореи.

Турнир пройдет с 26 по 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая сыграет на Олимпийских играх как команда-хозяйка.

Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне сыграют в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.

С игроками НХЛ в составе

Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова отпустить игроков на Олимпийские игры только в том случае, если они будут застрахованы от любых рисков, включая заражение коронавирусом. Однако до старта сезона в Северной Америке остается еще больше месяца, поэтому некоторые хоккеисты получили возможность сыграть в краткосрочном отборочном турнире.