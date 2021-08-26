В четверг стартует финал квалификации хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года

ТАСС, 26 августа. Финальная квалификация мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года стартует 26 августа. В ней примут участие 12 сборных, три из которых завоюют путевки на Олимпиаду.
Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группа Е сыграет в Риге, а группа F - в Осло.
В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда. Участниками группы D являются сборные Словакии, Белоруссии, Австрии и Польши (прошла предварительный этап), группы E - команды Латвии, Франции, Италии и Венгрии (прошла предварительный этап), в группе F сыграют норвежцы, датчане, словаки (прошли предварительный этап) и представители Южной Кореи.
Турнир пройдет с 26 по 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.
На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая сыграет на Олимпийских играх как команда-хозяйка.
Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне сыграют в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.
С игроками НХЛ в составе
Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова отпустить игроков на Олимпийские игры только в том случае, если они будут застрахованы от любых рисков, включая заражение коронавирусом. Однако до старта сезона в Северной Америке остается еще больше месяца, поэтому некоторые хоккеисты получили возможность сыграть в краткосрочном отборочном турнире.
"У нас вообще не было никаких проблем [со страховками], мы застраховали игроков, все клубы [НХЛ] сразу согласились их отпустить. У нас застрахованы все хоккеисты вне зависимости от того, выступают ли они в НХЛ или в других чемпионатах", - заявил ТАСС генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, отвечая на вопрос о страховании игроков.
В составе сборной Белоруссии сыграют Егор Шарангович ("Нью-Джерси"), Владислав Колячонок (система "Аризоны"), Илья Соловьев (система "Калгари") и Алексей Протас (система "Вашингтона"). В национальную команду Норвегии приехал одноклубник Кирилла Капризова Матс Цукарелло ("Миннесота"), за словенцев сыграет Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), за датчан - Николай Элерс ("Виннипег") и Оливер Бьоркстранд ("Коламбус"). В состав сборной Латвии вошли нападающие Теодор Блюгер ("Питтсбург"), Земкус Гиргенсонс ("Баффало") и Рудольф Балцерс ("Сан-Хосе").
Латвийская команда примет участие в первом турнире под руководством Харийса Витолиньша. 26 июля Федерация хоккея Латвии объявила о том, что многолетний ассистент Олега Знарка возглавил национальную сборную. Он сменил на посту Боба Хартли, который руководил латвийской командой с 2016 года.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель заявил ТАСС, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято в конце августа.