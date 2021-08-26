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Паралимпиада в Токио

Матыцин: велогонщику Асташову не было равных в гонке преследования на Паралимпиаде

В финале россиянин обошел соперника на круг
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российскому велогонщику Михаилу Асташову не было равных на Паралимпийских играх в Токио в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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В четверг в квалификационном заезде россиянин установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале Асташов на круг опередил канадца Тристена Чернова и завоевал золотую медаль.

"Поздравляю Михаила Асташова с золотом Паралимпиады! - сказал Матыцин. - Нашему спортсмену сегодня не было равных. В квалификации российский велогонщик установил новый мировой рекорд. А в финале Михаил, двукратный призер чемпионата мира и победитель Кубка мира, мастерски обошел на круг опытного и сильного соперника из Канады и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере".

Матыцин также поздравил с успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России и пожелал удачи российским велогонщикам на Играх в Токио.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете. На счету российских спортсменов четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Первое место занимает команда Австралии (6-2-4), на второй строчке располагается сборная Китая (6-1-4). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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