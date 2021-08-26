Часы отсчета до старта чемпионата мира по волейболу запущены на Манежной площади

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Часы, символизирующие отсчет до старта чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, запущены на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шевченко: проведение чемпионата мира по волейболу в России является знаковым событием

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В четверг, ровно за год до старта соревнований, памятные мероприятия проводятся также в остальных девяти городах турнира: Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.

На церемонии в Москве присутствуют председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, президент ВФВ Станислав Шевченко.

В рамках празднеств все города примут участие в "самом длинном" волейбольном матче. Игра начнется в Красноярске, в ней во всех регионах будут участвовать звезды, ветераны, любительские команды.