Пловец Жданов остался недоволен показанным временем в финальном заплыве на Паралимпиаде

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпийских игр Роман Жданов остался недоволен показанным временем в финальном заплыве Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем, однако удовлетворен завоеванной наградой. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Жданов преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Золото завоевал японец Такаюки Сузуки (1.21,58), серебро у итальянца Луиджи Беджато (1.23,21). В среду Жданов с мировым рекордом завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м брассом.

"Успел восстановиться после вчерашних заплывов, по максимуму готовился к сегодняшней дистанции. Выложил все силы, и вот результат - бронза. Конечно, бронзой доволен, это медаль", - отметил Жданов.

Россиянин выступал в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

"Моего основного соперника дисквалифицировали, а так я был бы четвертым. Не совсем доволен именно временем, которое я показал. Ко всем дистанциям готовишься по-особенному, но просто не пошло сегодня", - добавил спортсмен.

"Мне очень жаль, что дисквалифицировали моего соперника. Я очень уважаю его как спортсмена, как человека. Очень нехорошо получается, когда вот так уходит от тебя медаль, тем более на Паралимпийских играх. Думаю, у него все впереди, поддерживаю его, пусть не опускает руки и готовится", - заключил Жданов.