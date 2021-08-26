Шевченко: российские болельщики заслужили право увидеть чемпионат мира по волейболу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Болельщики в России заслужили право увидеть матчи чемпионата мира по волейболу в своей стране. Об этом журналистам заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В четверг, ровно за год до старта чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира. Мировое первенство пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.

"Наша страна как никто заслужила этот чемпионат. Последний был еще в 1962 году. Россия никогда не принимала чемпионат мира по волейболу, хотя были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы. Болельщики заслужили, будет задействовано 10 городов, от Красноярска до Калининграда", - сказал Шевченко.