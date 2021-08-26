{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Шевченко: российские болельщики заслужили право увидеть чемпионат мира по волейболу

Мировое первенство стартует 26 августа 2022 года
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Болельщики в России заслужили право увидеть матчи чемпионата мира по волейболу в своей стране. Об этом журналистам заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

На эту тему
Часы отсчета до старта чемпионата мира по волейболу запущены на Манежной площади
Часы отсчета до старта чемпионата мира по волейболу запущены на Манежной площади

В четверг, ровно за год до старта чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира. Мировое первенство пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.

"Наша страна как никто заслужила этот чемпионат. Последний был еще в 1962 году. Россия никогда не принимала чемпионат мира по волейболу, хотя были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы. Болельщики заслужили, будет задействовано 10 городов, от Красноярска до Калининграда", - сказал Шевченко.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Паралимпиада в Токио
Андрей Калина завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на 100 м брассом
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды
Андрей Калина завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на 100 м брассом
Читать полностью