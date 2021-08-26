Азат Кадыров сообщил, что вся инфраструктура к чемпионату мира по волейболу - 2022 готова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вся инфраструктура, необходимая для успешного проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года, готова. Об этом журналистам заявил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Часы отсчета до старта чемпионата мира по волейболу запущены на Манежной площади

В четверг, ровно за год до начала чемпионата мира, на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира. Мировое первенство пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.

"Опыт, который мы здесь использовали, схож с чемпионатом [мира] по футболу. Готовность в городах, которые примут турнир, высокая, инфраструктура готова. В каждом регионе локальный оргкомитет возглавляет глава региона", - сказал Кадыров.

"Рассчитываем, что трибуны будут полные. Не менее полумиллиона болельщиков ожидаем увидеть вживую и десятки миллионов тех, кто будет смотреть по трансляциям", - добавил заместитель министра спорта.