Азат Кадыров сообщил, что вся инфраструктура к чемпионату мира по волейболу - 2022 готова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вся инфраструктура, необходимая для успешного проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года, готова. Об этом журналистам заявил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.
В четверг, ровно за год до начала чемпионата мира, на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира. Мировое первенство пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.
"Опыт, который мы здесь использовали, схож с чемпионатом [мира] по футболу. Готовность в городах, которые примут турнир, высокая, инфраструктура готова. В каждом регионе локальный оргкомитет возглавляет глава региона", - сказал Кадыров.
"Рассчитываем, что трибуны будут полные. Не менее полумиллиона болельщиков ожидаем увидеть вживую и десятки миллионов тех, кто будет смотреть по трансляциям", - добавил заместитель министра спорта.