Елисеев назвал логичным включение Калининграда в число хозяев чемпионата мира по волейболу

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Решение о включении Калининграда в число городов, где будет проводиться мужской чемпионат мира по волейболу, является обоснованным и логичным. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев.
В четверг в Калининграде, в сквере у монумента "Мать-Россия", состоялась церемония запуска часов с обратным отсчетом времени до старта чемпионата мира.
"Для нас большая честь и огромная ответственность принять второй этап юбилейного, 20-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет у нас во Дворце спорта "Янтарный" с 2 по 4 сентября. То, что Калининград вошел в число 10 городов, которые будут принимать эти международные соревнования, мне кажется, является вполне обоснованным и логичным. У нас большой опыт проведения международных крупных соревнований, спортивных мероприятий. Я уверен, что мы сможем провести его на высоком организационном уровне", - сказал Елисеев.
Он также добавил, что волейбол популярен среди жителей региона, им занимаются более 14 тыс. человек, более 2 тыс. детей заняты в спортивных волейбольных секциях.
Ровно за год до старта чемпионата мира на стадионе "Калининград", принявшем четыре игры мирового первенства по футболу 2018 года, открывается выставка, посвященная истории волейбола. На площадке Дворца спорта "Янтарный" пройдет игра "самого длинного" матча по волейболу, который проводится во всех 10 городах, которые примут чемпионат мира.