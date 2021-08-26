Елисеев назвал логичным включение Калининграда в число хозяев чемпионата мира по волейболу

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Решение о включении Калининграда в число городов, где будет проводиться мужской чемпионат мира по волейболу, является обоснованным и логичным. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

В четверг в Калининграде, в сквере у монумента "Мать-Россия", состоялась церемония запуска часов с обратным отсчетом времени до старта чемпионата мира.

"Для нас большая честь и огромная ответственность принять второй этап юбилейного, 20-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет у нас во Дворце спорта "Янтарный" с 2 по 4 сентября. То, что Калининград вошел в число 10 городов, которые будут принимать эти международные соревнования, мне кажется, является вполне обоснованным и логичным. У нас большой опыт проведения международных крупных соревнований, спортивных мероприятий. Я уверен, что мы сможем провести его на высоком организационном уровне", - сказал Елисеев.