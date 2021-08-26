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Летние олимпийские виды спорта

Экономические итоги чемпионата мира по волейболу будут подведены лишь после его окончания

Матчи мирового первенства 2022 года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Роман Станиславов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Роман Станиславов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итоги мужского чемпионата мира по волейболу в России с точки зрения экономической составляющей будут подведены только по окончании турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета соревнований Роман Станиславов.

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Мировое первенство пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове.

"Очень сложно оценить экономическую составляющую турнира, тем более в условиях, когда непонятно ничего по приезду иностранцев. Оценивать экономику чемпионата мы будем после турнира, когда подобьем цифры", - сказал Станиславов.

"Но вообще, есть цифры, такие, как продажи билетов. А есть то, что подсчитать нельзя, например, имиджевая составляющая, появление новых дворцов. Думаю, к цифрам мы вернемся уже после чемпионата мира", - добавил он.

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